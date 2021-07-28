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Son Dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul anadolu yakasında ve avrupa yakasında arıza-bakım çalışmaları nedeniyle meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. Yaz aylarında sıcak havanın da etkisiyle en çok merak edilen konuların başında su kesintileri geliyor. 28 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ DUYURDU! İşte İstanbul planlı su kesintisi duyuruları

Son Dakika: İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ DUYURDU: İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 28 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 28 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

28 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Hacıkadın Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2021 09:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 28.07.2021 09:09
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 28.7.2021 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 28 TEMMUZ

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