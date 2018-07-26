Beyoğlu Sütlüce’de toprak kayması sonucu çöken bina, gözleri benzer yapılara çevirdi. Kentte, Sütlüce’deki gibi mühendislik görmemiş kaçak binlerce apartman olduğunu belirten uzmanlar, İstanbul’un beşte birinin tehlikede olduğu görüşünde. Sütlüce’deki binanın olası bir depremde yerle bir olacağını belirten inşaat mühendisleri, imar affıyla bu gibi yapılardaki tehlikenin perçinleneceğini söylüyor.
Beyoğlu Sütlüce Fuadiye Sokak’ta 4 katlı apartman, zeminindeki toprağın kayması sonucu çöktü. 1990’lı yılların başında ruhsat alınmadan yapıldığı anlaşılan ve iskanı olmadan zaman içinde kat çıkılarak 4 kata ulaşan binanın temelinin bile olmadığı çökünce anlaşıldı. Çökmeden önce uyarılar sonrası boşaltıldığı için can kaybının yaşanmadığı binanın olası bir depreme karşı performansı da uzmanlara göre ‘yıkım’ olurdu.
“DURUM VAHİM”
“Gerçekleşecek bir depremde bu ve buna benzer binaların ayakta kalma şansı yok. İnşaat mühendisliğini dışlayarak yapılmış olan yapıların akıbeti budur. İstanbul’da beklenen depremde kaçak yapılar ciddi zarar görecek” diyen gösteren İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe, imar affının da bu tip yapıların güvenliğinde büyük bir tehdit olduğunu söylüyor:
“O bina eğer yıkılmasaydı imar affı kapsamında affedilecekti. Çünkü imar barışı adı altında getirilen af, yapıların deprem güvenliklerinin beyanını mal sahiplerine bırakıyor. Bu doğru bir şey değil. Bunu yasa haline getirip de mal sahiplerinin beyanına bırakıyorsanız bu çok vahim bir durum.”
“ÖNLEM ALINMAMIŞ”
Gökçe, binanın yıkılmasına dair de şu yorumu yaptı:
“Yağmur gibi doğa şartlarının var olan yapıların üzerinde etkisi olabilir. Ama mühendislik kurallarına göre yapılarınızı yaparsanız bu doğal olaylar sizin binalarınızı etkilemez. Binanın önünde yapılmakta olan bir kazı işlemi var. Orada güvenlik önlemlerini almanız lazım. Çünkü kazıyı derinleştirdikçe o kazının hemen yanında bulunan yapılar varsa o yapıların derine basmış olduğu yüke korunaksız olacaktır. Zemin dayanamaz ve akar gider. Güvenlik önlemlerinin alınmamış olması nedeniyle yapının altı boşalmış.”
RİSKLİ 50 BİN BİNA
Binanın çökmesine sebep olan istinat duvarındaki kusurlara dikkat çeken İTÜ Deprem Mühendisi Doç. Dr. Beyza Taşkın, “Duvardaki ankrajların üst veya alt uca daha yakın olması gerektiğini görüyorum. Drenaj olup olmadığını bilmiyoruz. Barbakan boşlukları yeterli mi bilemiyoruz. Binanın başına gelenler imar affıyla bina güvenliğinin mal sahiplerine bırakılmasının göstergesi. İstanbul’daki bina envanterinin beşte biri tehlikede. Deprem senaryosuna göre çok ağır hasar alacak 50 bin bina var. İmar barışı inceleme olmadan yapılmamalı” dedi.
“KAÇAKLAR BELİRLENMELİ”
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna “Problem istinat duvarının yeterli taşıyıcı kapasitede olup olmadığı. Bunun araştırılması gerekir. Çökmede yağmurun da etkisi var. Bu yadsınamaz. İmar barışı adı altında bir imar affı ilan edildi. Kaçak ve ruhsatsız yapılara af getirilerek sorumlulukları mal sahibine bırakıldı. Kaçak ruhsatsız yapıların tespit edilip risk durumlarının belirlenmesi lazım. Riskli olan yapıların güçlendirilmesi, güçlendirmek mümkün değilse yıkılıp yeniden yapılması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.