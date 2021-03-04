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Son dakika... İstanbul'da 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına toplu taşıma serbest

Son dakika... İstanbul'da önemli bir karara imza atıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, megakentte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına toplu taşımanın serbest hale geldiği açıklandı. Öte yandan benzer uygulamaya Muğla'da da geçildi

Son dakika! İstanbul'da flaş ulaşım kararı - Haberler
DHA

İstanbul'da toplu ulaşımda yaş sınırı kalktı. Kararı İl Hıfzıssıhha Kurulu duyurdu. Açıklamada, "65 yaş üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabileceği" ifadeleri yer aldı.

Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.

MUĞLA'DA DA KISITLAMA KALKTI

Öte yandan Muğla’da da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için toplu taşıma kullanımı kısıtlanmıştı.

Yeni genelgeyle başlatılan “kontrollü normalleşme” süreci kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurul Kararına göre, "65 yas ve üzeri vatandaşlar ile 20 yas altı gençler ve çocukların toplu ulaşım araçlarını kullanabilmesi" yönünde karar alındı.

Konuyla ilgili Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, “65 yas ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yas altı çocuklar ve gençlerimiz için ise 14.00-18.00 saatleri arasında İl genelinde bulunan tüm Belediyemiz ve Belediyemiz denetimindeki özel toplu taşıma araçlarından HES kodu entegreli seyahat kartları ile faydalanabileceklerdir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, “Örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı kalanların durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma veya ders programını kapsayan belge ile belgelendirmeleri şartıyla, saat sınırlaması olmaksızın şehir içi toplu taşıma araçlarından faydalanabileceklerdir” denildi.

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