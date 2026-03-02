Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da komşular arasındaki ölümlü "evimin önüne çöp attın" kavgasına 25 yıl hapis cezası | Son dakika haberleri

        İstanbul'da komşular arasındaki ölümlü "evimin önüne çöp attın" kavgasına 25 yıl hapis cezası

        İstanbul'da "çöp atma" meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Erol Kuş, girdiği restoranda komşusu Kenan Hamarat'ı bıçakladı. Ağır yaralanan Hamarat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan Kuş ise daha sonra teslim oldu. Sanık, "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 12:36
        Ölümlü "evimin önüne çöp attın" kavgası
        Üsküdar'da komşular arasında "evimin önüne çöp attın" iddiasıyla çıkan tartışmada Kenan Hamarat'ı bıçaklayarak öldüren sanık Erol Kuş, "Kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        ÇÖP ATMA KAVGASI

        DHA'nın haberine göre olay, 12 Nisan 2025'te saat 01.30 sıralarında Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kenan Hamarat ile komşusu Erol Kuş arasında "çöp atma" meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        GİRDİĞİ RESTORANDA BIÇAKLANDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, kendisini takip ettiği öne sürülen komşusu Erol Kuş tarafından girdiği restoranda bıçaklandı.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        EMNİYETE GİDEREK TESLİM OLDU

        Olay sonrasında kaçan şüpheli Erol Kuş bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Kuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanık Erol Kuş'un, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Erol Kuş ile taraf avukatları katıldı.

        "TASARLAYARAK ÖLDÜRME KASTIM BULUNMAMAKTADIR"

        Duruşmada savunma yapan Erol Kuş, "Mütalaaya katılmıyorum benim kesinlikle öldürme kastım yoktur. Maktul beni darp etti aileme küfür ve hakaretler etti, karşıya geçtikten sonra da küfürlerine devam etmeye başladı. Ben sanığın bacak kısmına bıçakla vurmaya teşebbüs ettim. Tasarlayarak öldürme kastım kesinlikle bulunmamaktadır. Söylenen iddiaları kabul etmiyorum. Maktulün üzerinde tişört olduğunu söylüyorlar ancak olay günü maktulün üzerinde kazak bulunmaktaydı. Binada yönetici olduklarımı söylüyorlar ancak binanım herhangi bir yöneticisi de bulunmamaktadır. Beyanları tamamen yalandan ibarettir, bakmakla yükümlü olduğum ailem bulunmaktadır tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

        25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

        Mahkeme heyeti, sanık Erol Kuş'un Kenan Hamarat'a yönelik eyleminin "Kasten öldürme" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Heyet, sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları ile pişmanlığını göz önünde bulundurarak takdiri indirim uyguladı. Sanık Kuş'a 25 yıl hapis cezası verildi.

