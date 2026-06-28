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        Haberler Gündem Çevre İstanbul'da sahile bağlantısı bulunan dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

        İstanbul'da sahile bağlantısı bulunan dere yatağında ölen binlerce balık kıyıya vurdu

        İstanbul Bakırköy'de sahile bağlantısı bulunan dere yatağında binlerce ölü balık kıyıya vurdu. Bölgede inceleme başlatan ekipler sudan numune alırken, balık ölümlerinin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netlik kazanacağı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 08:03 Güncelleme:
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        Binlerce ölü balık kıyıya vurdu
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        İstanbul'un Bakırköy ilçesinde sahile bağlantısı bulunan dere yatağında henüz belirlenemeyen nedenle ölen binlerce balık kıyıya vurdu.

        AA'daki habere göre; Kennedy Caddesi Taş İskele yanında kıyıda çok sayıda ölü balık bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen adreste Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri çalışma yaptı.

        Ekiplerin çevreye bant çekerek güvenlik önlemi aldığı bölgede, AFAD sudan numune alarak analiz yapmak üzere laboratuvara götürdü.

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) bölgede yaklaşık 4 gündür çalışma yaptığı, balıkların akşam saatlerinde kıyıya vurmaya başladığı öne sürüldü.

        İSKİ'nin denizle bağlantısı bulunan derede atık su, yağmur suyu temizlik ve onarım çalışması yaptığı, bu nedenle su seviyesinin çok düştüğü görüldü.

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        #istanbul
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