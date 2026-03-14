İstanbul Fatih'te korkutan yangın!
İstanbul'un Fatih ilçesinde apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor. Apartmanda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerinin yardımıyla binadan çıkarıldı
Giriş: 14.03.2026 - 08:14
İstanbul'da sabahın erken saatlerinde Ayvansaray Mahallesi Duriye Sokak’ta bulunan iki katlı apartmanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
AA'daki habere göre ihbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ