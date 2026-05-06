        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul haberleri: Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulundu... Kız arkadaşı sınır dışı edildi! | Son dakika haberleri

        Beyoğlu’ndaki evinde ölü bulundu... Kız arkadaşı sınır dışı edildi!

        İstanbul'da bodrum kattaki dairede hareketsiz bulunan 28 yaşındaki Ramazan Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemede uyuşturucu madde ele geçirilirken, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu kız arkadaşı gözaltına alındı. Olay "şüpheli ölüm" olarak değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 11:03 Güncelleme:
        Beyoğlu'ndaki evinde ölü bulundu
        Beyoğlu’nda bir binanın bodrum kattaki dairede çekyatta hareketsiz yatan Ramazan Kutlu’nun (28) hayatını kaybettiği belirlendi. Kutlu'nun olay sırasında evde bulunan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L. (36) uyuşturucudan gözaltına alındı.

        PENCEREDEN FARK ETTİLER

        DHA'daki habere göre olay; 28 Nisan Salı günü saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın bodrum katındaki dairenin penceresinden içeri bakan vatandaşlar, bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

        Olay yerine gelen ekipler, Ramazan Kutlu’yu evde çekyatta hareketsiz halde buldu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kutlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        EVDE UYUŞTURUCU BULUNDU

        Yapılan incelemelerde Kutlu’nun vücudunda herhangi bir darp ya da kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi.

        Ekipler evde yaptığı incelemelerde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu kullanımında edinilen aparat ve küllükte uyuşturucu izmariti ele geçirdi.

        KIZ ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

        Devam eden çalışmalarda, Kutlu ile aynı evde yaşayan Pakistan uyruklu kız arkadaşı Fatıma Zahra L.'nin ifadesinde, Kutlu’nun aniden rahatsızlandığını belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını söylediği öğrenildi.

        Gözaltına alınan Fatıma Zahra L.’nin 'Uyuşturucu madde kullanmak', 'Kasten yaralama', 'Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' ve 'Suç eşyasının alınması ve kabul edilmesi' suçlarından 5 kaydı olduğu öğrenildi.

        4 SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

        Poliste 4 suç kaydı olduğu öğrenilen Kutlu’nun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

        İŞLEM BAŞLATILDI

        Kutlu'nun ölümüyle ilgili emniyette 'bilgi sahibi' olarak ifadesi alınan Fatıma Zahra L. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem başlatıldı.

        SINIR DIŞI EDİLDİ

        İşlemleri tamamlanan kadın, savcılık kararıyla sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Savcılık evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Kutlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin 'Şüpheli ölüm' olarak değerlendirme yaptı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

