Kadıköy’de yol verme tartışması büyüdü... Otomobilin aynasını kırdı
Kadıköy'de otopark girişinde yol verme tartışması büyüdü. Sürücü aracından inip küfrederek diğer otomobilin yan aynasını kırıp üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
DHA'nın haberine göre olay; dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan otoparkın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, otoparka girmek isteyen sürücü ile sokakta ilerleyen başka sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
ARACIN YAN AYNASINI KIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, küfrederek otoparka girmeye çalışan otomobilin yan aynasını kırıp aracın üzerine attı.
O ANLAR KAMERADA
Tartışma, otomobil sürücüsünün bariyere çarparak otoparka girmesiyle sona erdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.