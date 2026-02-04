Habertürk
        Kadıköy’de yol verme tartışması büyüdü... Otomobilin aynasını kırdı

        Kadıköy'de otopark girişinde yol verme tartışması büyüdü. Sürücü aracından inip küfrederek diğer otomobilin yan aynasını kırıp üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:52
        Yol kavgasında aracın aynasını kırdı
        Kadıköy’de otopark girişinde yol verme nedeniyle çıkan tartışmada küfrederek aracından inen sürücü otomobilin aynasını kırarak aracın üzerine fırlattı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan otoparkın girişinde meydana geldi. İddiaya göre, otoparka girmek isteyen sürücü ile sokakta ilerleyen başka sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        ARACIN YAN AYNASINI KIRDI

        Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen sürücü, küfrederek otoparka girmeye çalışan otomobilin yan aynasını kırıp aracın üzerine attı.

        O ANLAR KAMERADA

        Tartışma, otomobil sürücüsünün bariyere çarparak otoparka girmesiyle sona erdi. Yaşananları çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

