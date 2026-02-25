Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 10 ilde operasyon; 10 gözaltı

        İstanbul merkezli 10 ilde operasyon; 10 gözaltı

        İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, farklı zamanlarda el geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 09:21
        10 ilde uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

        İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, farklı zamanlarda el geçirilen 10 ton 250 kilogram uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda taşınmaz, araç ve şirket ortaklık payına el konuldu.

        SUÇ ÖRGÜTLERİYLE BAĞLANTILI KİŞİLER TESPİT EDİLDİ

        İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK iş birliğiyle yürütülen çalışmalarda Europol üyesi ülkelerle gerçekleştirilen adli istinabe süreçleri kapsamında karşılıklı bilgi ve belge paylaşımları yapıldı. Bu bilgi ve belgelerden suç örgütleriyle bağlantılı olduğu belirlenen kişiler tespit edildi. Yapılan araştırmalarda, söz konusu kişilerin Türkiye'de ele geçirilen toplam 10 ton 250 kilogram uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu belirlendi.

        10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah İstanbul merkezli Hakkari, Ankara, Bursa, İzmir, Hatay, Mersin, Van, Diyarbakır ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 135 taşınmaz, 47 motorlu araç, 1 ticari araç plakası ve 42 şirket ortaklık payına el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
