İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

ÖRGÜT KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, liderliğini İ.K.’nın, yöneticiliğini C.K. ve D.K.’nin yaptığı bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da içinde olduğu bir örgüt kurulduğu tespit edildi.

HASTANE ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIYORLAR

Örgüt üyelerinin hastanede bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanı gibi davranarak işlemlerinde yardımcı oldukları belirlendi.

ANLAŞMALI ECZANELERE YÖNLENDİRİYORLAR

Şüphelilerin bazı hastane çalışanlarını kullanarak hastalara piyasa değeri yüksek ilaçları gereğinden fazla reçete ettirdikleri ve bu hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi.

EL ALTINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMIŞ

Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan, fiyatı yüksek ve SGK’ya fatura edilen ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilerek el altından üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.