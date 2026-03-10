İstanbul merkezli 2 ilde "reçete" operasyonu: 25 gözaltı
İstanbul merkezli operasyonda, bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da yer aldığı bir örgütün hastaları takip ederek yüksek fiyatlı ilaçları usulsüz şekilde reçete ettirdiği ortaya çıkarıldı. Anlaşmalı eczaneler üzerinden temin edilen ilaçların üçüncü kişilere satıldığı belirlenirken, operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.
ÖRGÜT KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, liderliğini İ.K.’nın, yöneticiliğini C.K. ve D.K.’nin yaptığı bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da içinde olduğu bir örgüt kurulduğu tespit edildi.
HASTANE ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIYORLAR
Örgüt üyelerinin hastanede bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanı gibi davranarak işlemlerinde yardımcı oldukları belirlendi.
ANLAŞMALI ECZANELERE YÖNLENDİRİYORLAR
Şüphelilerin bazı hastane çalışanlarını kullanarak hastalara piyasa değeri yüksek ilaçları gereğinden fazla reçete ettirdikleri ve bu hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi.
EL ALTINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMIŞ
Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan, fiyatı yüksek ve SGK’ya fatura edilen ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilerek el altından üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.
25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.