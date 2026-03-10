Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: İstanbul merkezli 2 ilde "reçete" operasyonu: 25 gözaltı

        İstanbul merkezli 2 ilde "reçete" operasyonu: 25 gözaltı

        İstanbul merkezli operasyonda, bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da yer aldığı bir örgütün hastaları takip ederek yüksek fiyatlı ilaçları usulsüz şekilde reçete ettirdiği ortaya çıkarıldı. Anlaşmalı eczaneler üzerinden temin edilen ilaçların üçüncü kişilere satıldığı belirlenirken, operasyon kapsamında 25 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 09:45 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reçete operasyonu: 25 gözaltı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul merkezli 2 ilde yapılan operasyonda, bir hastanede görevli veri giriş personeli ile birlikte hareket ederek hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri ve yüksek fiyatlı ilaçları gereğinden fazla reçete ederek haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 25 kişi gözaltına alındı.

        ÖRGÜT KURULDUĞU TESPİT EDİLDİ

        DHA'daki habere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, liderliğini İ.K.’nın, yöneticiliğini C.K. ve D.K.’nin yaptığı bazı hastanelerde veri giriş elemanlarının da içinde olduğu bir örgüt kurulduğu tespit edildi.

        HASTANE ÇALIŞANI GİBİ DAVRANIYORLAR

        Örgüt üyelerinin hastanede bazı çalışanlarla birlikte hareket ederek hastaları hastaneye giriş yaptıkları andan itibaren takip ettikleri, hastane çalışanı gibi davranarak işlemlerinde yardımcı oldukları belirlendi.

        REKLAM

        ANLAŞMALI ECZANELERE YÖNLENDİRİYORLAR

        Şüphelilerin bazı hastane çalışanlarını kullanarak hastalara piyasa değeri yüksek ilaçları gereğinden fazla reçete ettirdikleri ve bu hastaları anlaşmalı eczanelere yönlendirdikleri, bu işlemler karşılığında komisyon aldıkları tespit edildi.

        EL ALTINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATILMIŞ

        Ayrıca hastaların bilgisi dışında reçetelere adet olarak fazla yazılan, fiyatı yüksek ve SGK’ya fatura edilen ilaçların anlaşmalı eczanelerden temin edilerek el altından üçüncü kişilere satıldığı ve bu yöntemle kamunun zarara uğratıldığı belirlendi.

        25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Şüphelilere yönelik İstanbul ve Tokat’ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hırsızlar SMA'lı Ali'ye bağışlanan paraları çaldı...

        Kahramanmaraş'ta SMA Tip-1 hastası Ali Yıldırım'ın tedavisi için kent genelinde kurulan bağış kutularındaki paralar, 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalanırken, diğerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. İHA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        #TOKAT
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Altın, Trump'ın açıklamalarıyla yükselişe geçti, petrol fiyatı düştü
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        Trump'tan çelişkili ifadeler
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran ordusundan Trump'a sert tepki
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İran'dan ABD'ye: "Müzakerenin masada olacağını sanmıyorum"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Kentsel dönüşümde geri sayım
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Ücret tartışmasında taksiciyi katletti!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        Ölümle boğuşan bebeğin parasını çaldı! Vicdansızlığın böylesi...
        "Kaçınılmaz bir şey"
        "Kaçınılmaz bir şey"
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        İstanbul'da 2 arkadaşın yürek yakan sonu!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Arne Slot'tan Galatasaray itirafı!
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Bin 700'den fazla kelimeyi nasıl öğreniyor?
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        'Kürk Mantolu Madonna' ünlülerin radarında
        709 kaçak kazı engellendi
        709 kaçak kazı engellendi