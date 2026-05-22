        İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 83 tutuklama

        İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 83 tutuklama

        İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 83'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        3 ilde DEAŞ operasyonu: 83 tutuklama

        İstanbul merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 110 şüpheliden 83'ü tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 110 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

        Savcılıkta ifade veren şüphelilerden 27'si buradan serbest bırakıldı.

        Şüphelilerden 83'ü ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        Zanlıların, hakimlikteki işlemleri sürüyor.

        Ne olmuştu?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüştü.

        Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etmişti.

        Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlenmişti.

        İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanmış, aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirilmişti.

