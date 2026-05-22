Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütmüştü.

Ekipler, DEAŞ terör örgütü yanlısı faaliyet yürüten şüphelilerin yasa dışı derneklerde ders düzenlediklerini, yaşı küçük çocuklara örgüt ideolojisi doğrultusunda eğitim verdiklerini, örgütle iltisaklı faaliyetlerinden dolayı cezaevlerinde bulunanlara para topladıklarını ve grup içerisinde yapılan örgütsel toplantılarda radikal söylemlerde bulunduklarını tespit etmişti.

Ayrıca şüphelilerin örgüte üye kazandırmak amacıyla çalışma yürüttükleri, giderleri karşılamak ve örgütsel propaganda yapmak için de kitap, dergi satışı yaptıkları belirlenmişti.

İstanbul merkezli 3 ilde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 110 şüpheli yakalanmış, aramalarda 4 tüfek, 90 mermi, çok sayıda yasaklı yayın ve örgütsel dokümanla dijital materyal ele geçirilmişti.