İstanbul merkezli 7 ilde naylon fatura operasyonu: 24 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura operasyonu düzenlendi. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler adına paravan şirket kurarak piyasaya naylon fatura sürdükleri belirlenen 24 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 7 ilde sahte fatura düzenleyerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.
DHA'daki habere göre olay; İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ekonomik olarak zor durumda bulunan kişilerin üzerlerine paravan şirket kurulduğunu ve bu şirketler üzerinden piyasaya sahte (naylon) fatura dağıtıldığını belirledi.
Çalışmalar kapsamında HTS kayıtları, hesap hareketleri ve vergi tekniği raporları incelendi. Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Ankara, Van, Çorum, Malatya, Antalya ve Kocaeli'de belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
24 GÖZALTI
Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.