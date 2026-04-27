İstanbul Valiliği 2 metro istasyonunu ulaşıma kapattı
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre; İstanbul Valiliği Taksim ve Kabataş Füniküler hatlarını ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapattı
Giriş: 27 Nisan 2026 - 11:57 Güncelleme:
İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.
Metro İstanbul X hesabından metro seferleri hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.
VEFAT EDENLER ANILACAKTI
Kapatılma kararının, 1 Mayıs Emekçi Bayramı'nda vefat edenleri anmak için yapılan çağrı nedeniyle gerçekleştiği bildirildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ