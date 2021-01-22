İşte barajlarda kar yağışının etkisi 0:00 / 0:00

Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcakların ardından kar yağışı ve soğuk havanın etkisine girdi. Kar yağışı ile birlikte elektrik üretiminin motor gücü olarak öne çıkan barajlara gelen su miktarına ilişkin merakla beklenen veriler ortaya çıkmaya başladı.

İŞTE KARŞILAŞTIRMALI VERİLER

Enerji sektöründe Keban, Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören gibi barajlar “ana havza” olarak adlandırılıyor. Bu barajlara gelen su miktarı, genel trendi anlamak açısından “gösterge” niteliği taşıyor.

Söz konusu barajlara, yılın ilk 16 gününde 1 milyar 249 milyon metreküp su geldi. Kar yağışının ardından su miktarı yükselmeye başladı. Bu hafta Salı günü 1 milyar 759 milyon metreküpe kadar yükseldi. Ek, 500 milyon metreküp su birkaç gün içinde barajlara aktı.

Peki, 2020 yılının ilk 19 gününde ne kadar su gelmişti? 2020 yılının ilk 19 gününde, söz konusu elektrik üreten barajlar, 2 milyar 158 milyon metreküp su tutmuştu. Buna göre elektrik üreten barajlara, geçen yılın yaklaşık yüzde 20 altında su geldi.

“MART AYINDAN SONRA DAHA ÇOK GELECEKTİR”

Uzmanlar, mart ayından itibaren barajlara daha çok su gelmesinin beklenebileceğini belirterek, “Mart ayıyla birlikte karlar erimeye başlayacaktır. Özellikle de yağmur yağıp karları eritirse barajlardaki su düzeyi hızla yükselir. Bu çerçevede mart, nisan ve mayıs ayları çok önemlidir” görüşünü dile getirdi.