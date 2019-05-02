Ulaştırma Bakanı Turhan, yeni turistik Doğu Ekspresi'nin 29 Mayıs'ta saat 20.00'de Ankara'dan Kars'a hareket edeceğini söyledi.

Turhan’ın verdiği bilgiye göre turistik Doğu Ekspresi, 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak. Tren, Ankara-Kars seferi sırasında Erzincan'ın Kemaliye ve Erzurum, dönüşte Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında uzun süreli duracak.

İŞTE BİLET FİYATI

Peki, yeni turistik Doğu Ekspresi’nin bilet fiyatı ne olacak? TCDD Taşımacılık, yeni trenin turistik ve sadece yataklı vagondan oluşması nedeniyle alternatifli hesaplamalar yaptı. Bu hesaplamada, maliyetler de dikkate alındı. 800 TL’ye kadar çıkan fiyatlar gündeme geldi.

Ulaştırma Bakanlığı, yeni tren için “makul” sayılabilecek bir fiyat düzeyi üzerinde duruyor. Buna göre öngörülen tutar 400 TL. Kaynaklar, “Bu tutarın biraz altında ya da üstünde olabilir. Bu düzeylerde olacak” dedi. Kaynaklar, bilet fiyatının çok kısa süre içinde açıklanacağını kaydetti.