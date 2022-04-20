İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar 0:00 / 0:00

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuşuyor. Bursa'da infaz koruma memurlarına yönelik saldırıyı değerlendirerek başlayan Akşener, "EYP olduğunu öğrendik. 1 şehidimiz var ve 4 yaralımız var. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Akşener, "Türk ocaklarımız Balıkesir için İstiklal Madalyası başvurusu yapmıştı. Ben de İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'e çok yakışacağını düşünüyorum. Bu güzel adıma desteğimizi ifade ediyor, gerekli adımın atılmasına davet ediyorum" dedi.

"BUGÜN, YARIN NASIL OLACAK?"

"Enflasyon son 20 yılın zirvesini gördü" diyerek sözlerini sürdüren Akşener, "Türkiye ekonomi modeli tüy dikti. Hal böyle olunca bay krizin hisseli harikalar kumpanyasına inanan kalmadı. Baktı olmuyor, geleceği işaret etmeye başladı. Yakında kahve falı da bakmaya başlarsa hiç şaşırmayın" diye konuştu.

"Milletimiz taneyle domates alıyor" diyen Akşener, "Bay kriz '2053'te ulaştırma muhteşem olacak' diyor. Milletimiz temel gıdaya erişemiyor, bay kriz '2071 olağanüstü olacak' diyor. Muhterem bugün, yarın ne olacak? Masal anlatmayı bırak" dedi.

"2023 HEDEFLERİ HAYAL OLDU"

Akşener 2023 hedeflerini hatırlatarak şunları söyledi:

"2023 için neler vaat ediyordun? Mesela kişibaşı milli gelir 25 bin dolar, ihracat 500 milyar dolara ulaşacaktı. İşsizlik yüzde 5'lere düşecekti, Edirne'den Kars'a yüksek hızlı tren hatları inşa edilmiş olacaktı. GAP, DAP, KOP gibi projeler tamamlanmış olacaktı. Türkiye dünyanın tahıl merkezine dönüşecekti. Bölgenin en ileri demokrasisi olacaktı. 2023 hayal oldu.

'Anayasa'yı değiştireceğim' demişti değiştirdi. Kendini başkan, ucube sistemi getirdi. Saray yapacağım dememişti ama gerçekleştirdi. Millet çile çekerken 500 milyon dolarlık uçakla gezeceğim dememişti hamd olsun onu da gerçekleştirdi.

2023'e 8 ay kala milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Tahıl ambarı yapacağı dediği Türkiye buğday ithal ettiği için belediyeler ekmek karnesi dağıtıyor. Türkiye'nin nakliyecileri haftalarca bekliyor. Anayasa vaat ettikleri Türkiye'de çeteler siyasetçileri, gazetecileri dövüyor, evler basılıyor.

Sayın Erdoğan biz senin masallarını çok dinledik. Sen bunları vizyon olarak değil, iktidarda kalmak için söylemişsin. Düpedüz yalan söylemişsin. Bu masallardan bıktık, usandık. Getir sandığı kararı milletimiz versin."

KAŞIKÇI DAVASI

İYİ Parti lideri Akşener, "Rodos'a 40 bin asker yığıp gözünü İzmir'e diken Mussoli'nin elçisi Ankara'yı ziyaret eder. Gazi yarın sabah gelsin cevabımı vereyim der. Ertesi gün Mareşal üniformasını giyen Atatürk, 'O 40 bin askeriyle İzmir'i alamaz ama ben 4 bin askerimle Roma'ya girerim' der. Mussoli'ni açıklamasını der ki, 'Ben Asya'ya ayak basmaktan bahsettim, Türkiye Avrupalı'dır' der. İşte devlet yönetimi budur" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatla büyüyeceğiz demişlerdi Kaşıkçı davasını ihraç ettiler. Bay kriz Kaşıkçı davasını kaça sattınız? Türkiye'de işlenmiş bir cinayetin davasını, devletin egemenlik hakkını kaça devrettiniz? Geçmişini bilmeyen bugünü de yarını da koruyamaz. Dünyada para bolken 20 yıl iktidar oldular ama bir türlü devlet insanı olamadılar. Beceriksizliklerini faiz lobilerine, dış güçlere havale ettiler. Kendilerinden başka herkes suçlu. Herkes terörist, hain, nankör oldu, mutlaka suçlu oldu. Ama AK Parti ak kaşık kaldı. 20 yıl sonunda suçlayacak kimseleri kalmadı. İlk sandıkta kim suçlu, kim suçsuz göreceğiz.