İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, "Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır" dedi. Andican, "Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır" ifadelerini kullandı.
Ahat Andican, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Sibel Erdem'e İYİ Parti'deki gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Andican'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
AKŞENER'İN ADAYLIĞI: İkna edileceği şeklinde genel inanç var. Aday olmayacağım demek, aday gösterilmeyeceğim anlamına gelmiyor. Tüzüğümüz buna uygun. Akşener'e herhangi bir alternatif gündeme gelmemiştir. Onun başkan olmasına yönelik geniş bir konsensusla alınmış bir karar vardır.
72 SAAT TARTIŞMASI: Biraz yalnız kalmasına saygı duyduğum için herhangi bir temasımız olmadı. Bu 72 saat Sayın Akşener'den kaynaklanmıyor.
AKŞENER'İN KURULTAY ÇAĞRISI: Meral Akşener, Türk siyasetinde hiç görülmemiş bir siyasetçi. Bir parti sıfırdan yola çıkıyorsunuz, bloklaşmanın olduğu bir Türkiye'de Meclis'e grup sokabilecek kadar 5 milyon kadar oy alabilecek bir parti haline geliyorsunuz. Buna rağmen, bu sonuçları koyduğum çıtaya yaklaşmadı diyerek partinin önünü açmak istiyorum. Böyle bir şey ilk defa görüldü.
İSTİFA ETTİ Mİ: Sayın Meral Akşener istifa etmemiştir. Söylentiler asılsızdır. Sadece seçim sonuçları beklentileri karşılamadığı için seçim kararı alınmıştır.
AKŞENER İKNA EDİLEMEZSE: Rahmetli Demirel'in "doğmamış çocuğa don biçmeyin" şeklinde bir sözü vardır. Partide alternatif arayışı yoktur. Bugüne kadar olmadı. Alternatifsiz Akşener'in liderliğinin devam ettirilmesi partinin ortak kararıdır.
BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI: Sayın Bahçeli'nin birçok değerlendirmesi var ve bunların neyi amaçladığını anlamıyorum. İYİ Parti'nin içişi Sayın Devlet Bahçeli'nin üzerine vazife değil.
AYDIN, HALAÇOĞLU, ÖZDAĞ: Burada başka bir alternatif düşünülmedi. Burada adı geçen arkadaşlar da hiçbir isim zikretmemiştir. Bu benim için de geçerli.
EMANETÇİ FORMÜLÜ: Kendi adaylığı konusunda tavır gösteren birisinin kendisinden sonra potansiyel insanlarla ilgili değerlendirme yapabileceğini düşünmek bile yersiz.
İYİ PARTİ'DE TOPLANTI: Önce, arkadaşlarımızla bu konuyu görüşemedik. Bugün geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Arkadaşlarımız bütün grubun bulunduğu ortamda fikirlerini açıklayacak. Burada uygulanacak yol ne olmalı, bu konuşulacak.
AKŞENER'SİZ İYİ PARTİ DAĞILIR MI: Hayır. Bunları düşünecek zamanda değiliz.
MHP'YE GEÇİŞLER: Aklı başında bir siyasetçi için başka partiye sığıntı olarak gitmektense, kendi partisinde birinci sınıf siyaset yapmak en doğru davranış. Ancak bazı tektük arkadaşlar kendilerini başka yerde görmüştür, böyle şeyler olmuştur. İYİ Parti'deki arkadaşlarla yakın temas halindeyim, böyle bir şey olacağını sanmıyorum.
KURULTAY İPTAL EDİLİR Mİ: Sayın Genel Başkan'ın kurultaya geleceğini biliyoruz. Partinin genel eğilimiyle gerçekleşen bu sürecin istenilen şekilde sonuçlanacağını öngörelim.
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