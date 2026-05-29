İzmir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
İzmir'de bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki sürücü Harun Karapolat ile araçta bulunan Meliha Acer'ın yaşamını yitirdiği belirlendi
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 10:07 Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
AA'daki habere göre olay; İzmir'in Buca ilçesinde meydana geldi. Harun Karapolat'ın (33) kullandığı hafif ticari araç, İzmir-Çeşme Otoyolu Buca kesiminde, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada sürücü ile araçtaki Meliha Acer (27) yaşamını yitirdi.
Cenazeler otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ