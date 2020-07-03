AA

Çatalca Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye arazöz ve dozer gönderildi.

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 60 arazöz, 5 dozer, 18 su tankeri, 15 teknik eleman ve 200 personel ile müdahale edildi. Çevre illerden ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arazözler de bölgeye sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangında ilk tespitlere göre yaklaşık 4,5 hektarlık bir alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.