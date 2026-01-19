İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu maddelerin kümese gizlendiği ortaya çıktı. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA'daki habere göre; Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında 1 hedef şüpheliyi takibe aldı.

EKİPLER ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

17 Ocak tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi.

KÜMESİ "ZULA" OLARAK KULLANMIŞ

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli M.S.A.'nın (29) uyuşturucu maddeleri muhafaza etmek için bir kümesi "zula" olarak kullandığı tespit edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Kümeste ve ikamette yapılan aramalarda 611 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.A. adli birimlere teslim edildi.