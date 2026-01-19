Habertürk
        Son dakika: İzmir'de uyuşturucu operasyonu... Adres bu kez kümes

        İzmir'de uyuşturucu operasyonu... Adres bu kez kümes

        İzmir'de polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu maddelerin kümese gizlendiği ortaya çıktı. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.A. adli birimlere teslim edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 14:40 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:40
        Kümeste uyuşturucu operasyonu
        İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin bir adrese gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu maddelerin kümese gizlendiği ortaya çıktı. Operasyonda yüklü miktarda esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İHA'daki habere göre; Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik yürüttüğü saha çalışmaları kapsamında 1 hedef şüpheliyi takibe aldı.

        EKİPLER ARAMA GERÇEKLEŞTİRDİ

        17 Ocak tarihinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, detaylı arama gerçekleştirdi.

        KÜMESİ "ZULA" OLARAK KULLANMIŞ

        Polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, şüpheli M.S.A.'nın (29) uyuşturucu maddeleri muhafaza etmek için bir kümesi "zula" olarak kullandığı tespit edildi.

        YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Kümeste ve ikamette yapılan aramalarda 611 gram esrar maddesi, 6 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet 7.65 mm fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.S.A. adli birimlere teslim edildi.

