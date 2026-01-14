İzmir'in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük (55), evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın arızalı olan ve tamirci çağırdıkları belirtilen kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi. Merhum hayırsever Ali Sarıyörük'ün eşi Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün evlerindeki kombi arızalandı.

ŞÜPHELENEN GÖREVLİ KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Pazartesi günü arıza için iki kez eve gelen servis görevlisi, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek komşulardan yardım istedi.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı.

SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Cumartesi günü servis çağıran anne-kızın pazar günü kombiden sızan doğal gazdan zehirlenip, öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi. Olay yeri incelemesinin ardından anne-kızın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.