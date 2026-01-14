Habertürk
        Son dakika: İzmir'de yaşayan anne-kız evlerinde ölü bulundu

        İzmir'de yaşayan anne-kız evlerinde ölü bulundu

        İzmir'de 83 yaşındaki Suna Sarıyörük ile 55 yaşındaki kızı Ebru Sarıyörük, evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın, arızalı kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde duruluyor. Cenazeleri otopsinin ardından Aydın'ın İncirliova ilçesinde toprağa verildi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:19 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:19
        İzmir'in Dikili ilçesinde Suna Sarıyörük (83) ile kızı Ebru Sarıyörük (55), evlerinde ölü bulundu. Anne-kızın arızalı olan ve tamirci çağırdıkları belirtilen kombiden sızan doğal gazdan zehirlendikleri üzerinde durulduğu bildirildi.

        DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde İzmir'in Dikili ilçesinde meydana geldi. Merhum hayırsever Ali Sarıyörük'ün eşi Suna Sarıyörük ile kızı Ebru Sarıyörük'ün evlerindeki kombi arızalandı.

        ŞÜPHELENEN GÖREVLİ KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

        Pazartesi günü arıza için iki kez eve gelen servis görevlisi, kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenerek komşulardan yardım istedi.

        EKİPLER CANSIZ BEDENLERLE KARŞILAŞTI

        Yapılan ihbar üzerine polis ekipleri, kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, anne ve kızın cansız bedenleriyle karşılaştı.

        SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİKLERİ DÜŞÜNÜLÜYOR

        Cumartesi günü servis çağıran anne-kızın pazar günü kombiden sızan doğal gazdan zehirlenip, öldükleri üzerinde durulduğu bildirildi. Olay yeri incelemesinin ardından anne-kızın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        İNCİRLİOVA'DA TOPRAĞA VERİLDİLER

        Otopsi işlemlerinin ardından Suna Sarıyörük ve kızının cenazeleri, memleketleri Aydın'ın İncirliova ilçesine götürüldü. Anne-kızın cenazeleri bugün öğlen Çarşı Camii'nde kılınan namazının ardından İncirliova Mezarlığı'nda, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, siyasi parti ilçe temsilcileri, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        107 yıl hapis cezalı firari yakalandı! Çifte cinayetin azmettiriciydi

        İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, çok sayıda suçtan hakkında 107 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 milyon 464 bin 990 TL adli para cezası bulunan cezaevi firarisi Cafer A, Eyüpsultan ilçesinde yakalandı. Hükümlünün, 2004 yılında Beykoz'da fidye amacıyla kaçırılıp öldürülen iki öğretmenin hayatını kaybettiği çifte cinayet dosyasında azmettirici olarak yer aldığı ortaya çıktı.

