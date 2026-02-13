Canlı
        Son dakika: İzmir'de zemini yumuşayan asfalt yol, sağanak sonrası çöktü | Son dakika haberleri

        İzmir'de zemini yumuşayan asfalt yol, sağanak sonrası çöktü

        İzmir'de etkili olan sağanak sonrası zemini yumuşayan asfalt yolun bir kısmı çöktü. Çökmenin yaşandığı alandaki iki ev risk altına girerken, yol trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 14:16 Güncelleme: 13.02.2026 - 14:16
        Zemini yumuşayan yol çöktü
        İzmir'de sağanak sonrası zemini yumuşayan yamaçtaki asfalt yol, kısmen çöktü.

        YOLUN BİR KISMI ÇÖKTÜ

        İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü.

        İKİ EV ÇÖKME TEHLİKESİ YAŞADI

        Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yol trafiğe kapatıldı.

        #İzmir
        #Son dakika haberler
