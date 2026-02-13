İzmir'de zemini yumuşayan asfalt yol, sağanak sonrası çöktü
İzmir'de etkili olan sağanak sonrası zemini yumuşayan asfalt yolun bir kısmı çöktü. Çökmenin yaşandığı alandaki iki ev risk altına girerken, yol trafiğe kapatıldı
İzmir'de sağanak sonrası zemini yumuşayan yamaçtaki asfalt yol, kısmen çöktü.
YOLUN BİR KISMI ÇÖKTÜ
İzmir'de gece etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Ferahlı Mahallesi'ndeki asfalt yolun bir kısmı, zeminin yağış sonucu yumuşaması ile çöktü.
İKİ EV ÇÖKME TEHLİKESİ YAŞADI
Çöken yol üzerindeki iki ev, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yol trafiğe kapatıldı.
