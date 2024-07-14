İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 kişinin akıma kapılarak ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.