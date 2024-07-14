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        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Konak'taki yağış sırasında elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 11:33 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:03
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        İzmir'deki akım faciasında 29 gözaltı kararı
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        İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da etkili olan sağanak sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düştü, İnanç Öktemay da ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düştü.

        Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        2 kişinin akıma kapılarak ölümü üzerine soruşturma başlatıldı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu.

        Tunç, sosyal medya hesabından, İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

        Bakan Tunç, soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlulukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

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