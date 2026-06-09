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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İzmir haberleri: Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük operasyonu: 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı | Son dakika haberleri

        Ege Üniversitesi'nde ihalelerde usulsüzlük operasyonu: 45 şüpheli hakkında gözaltı kararı

        Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğündeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı. Soruşturmada, usulsüz işlemler nedeniyle yaklaşık 3,1 milyar liralık kamu zararının oluştuğu değerlendiriliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Haziran 2026 - 10:20 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ege Üniversitesi'nde 3,1 milyarlık operasyon

        Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğündeki ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı verilen 45 şüpheliden 44'ü gözaltına alındı.

        ANKA'da yer alan habere göre; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla İzmir merkezli 6 ilde operasyon düzenlendi.

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        Soruşturmaya ilişkisin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında; Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin alımlarında usulsüzlük yapıldığı, kurum yöneticileri ile bazı şirket temsilcilerinin organize şekilde hareket ederek kamu zararına neden oldukları, ihale süreçlerinde rekabet koşullarının ortadan kaldırıldığı ve kamu kaynaklarının belirli kişi ve firmalara menfaat sağlamak amacıyla kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürütülmüştür.

        Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde; Sayıştay raporlarında da tespit edildiği üzere Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen alım işlemleri nedeniyle yaklaşık 3 milyar 100 milyon Türk Lirası kamu zararının oluştuğu değerlendirilmiştir. Soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlileri ile firma temsilcilerinin de bulunduğu 45 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş; 09.06.2026 tarihinde İzmir merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon neticesinde; 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği tespit edilmiştir.

        Ayrıca operasyon kapsamında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştur. Gözaltına alınan şüpheliler arasında; D.B., Ö.Ö., M.A., H.Z., H.T., R.K.Ç., R.U., E.T.B., B.K., F.B., M.K.G., R.H., O.Ö., S.Ö., S.D., R.D., Ş.Ç., S.S., A.Ö., A.C., A.G., A.K., B.E., E.Ş., D.Ö., E.Y., E.K., F.A., K.T., M.C., M.E.U., M.S.A., M.K., M.C., G.Ş., Y.Y., E.Ç.S., N.G., Ö.F.B., R.C., S.Ö., T.K., Y.B.A. ve Y.Ç.U. isimli şahıslar bulunmaktadır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir."

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        #egeüniversitesi
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