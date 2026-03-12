Canlı
        Son dakika: İzmir'de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İzmir’de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtan baba gözaltına alındı

        İzmir'de 3 yaşındaki çocuğun alkol masasına oturtulduğu görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede görüntüleri paylaşanın 3 yaşındaki çocuğun babası B.K. olduğu belirlendi. Karabağlar'daki bir işyerinde yakalanan B.K. gözaltına alındı

        Giriş: 12.03.2026 - 10:22
        3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturttu

        İzmir’in Karabağlar ilçesinde 3 yaşındaki erkek çocuğunu alkol masasında karşısına oturtup, çektiği videoyu sosyal medyada paylaşan baba B.K. (53) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay; İzmir’in Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Emniyet birimleri, küçük bir çocuğun alkol masasına oturtulduğuna dair sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

        KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan çalışmalar sonucunda paylaşımı yapan kişinin B.K. olduğunu tespit edildi.

        3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN BABASI OLDUĞU BELİRLENDİ

        3 yaşındaki çocuğun babası olduğu ve paylaşımı yaptığı belirlenen B.K. polis ekiplerince yakalandı.

        İŞYERİNDE YAKALANDI

        B.K.’nin Karabağlar ilçesindeki bir işyerinde olduğu tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltına alınan B.K. hakkında adli işlem başlatılırken, işlemlerin ardından mahkemeye sevk edileceği öğrenildi.

