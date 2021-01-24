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Son dakika haberler... Gine Körfezi açıklarında kaçırılan denizcilerin evlerini hüzün kapladı

Gine Körfezi açıklarında M/V Mozart isimli gemiden korsanlar tarafından kaçırılan denizcilerin evlerinde kaygı bekleyiş başladı. Kaçırılan 15 kişiden birinin Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi. Burhan’ın 2 ay önce işe başladığı ve elektrik ariza bakim onarım teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaçırılan mürettebatın içerisinde bulunan Ordulu denizci Hamza Orhan’ın da denizlerdeki stajının son turu olduğu ve sonrasında aynı şirkette kaptan olarak göreve başlayacağı kaydedildi

Son dakika: Kaçırılan denizcilerin evlerini hüzün kapladı - Haberler
Kaçırılan denizcilerin evlerini hüzün kapladı
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İHA

Gine açıklarında Türk gemisine korsan saldırısında kaçırılan 15 kişinin isimleri belli olurken, bunlardan birinin Bilecikli olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan habere göre, Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijerya uyruklu silahlı korsanlar tarafından rehin alınmıştı. İlk belirlemelere göre, 19 kişilik mürettebattan 2 kişi öldürüldü, 15 kişi de kaçırılmıştı.

Kaçırılan 15 kişiden biri Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde oturan 37 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Gökhan Burhan olduğu öğrenildi.

Gökhan Burhan

Burhan’ın 2 ay önce işe başladığı ve elektrik ariza bakim onarım teknisyeni olduğu öğrenildi. Öte yandan Gökhan Burhan’ın Pazaryeri ilçesi Yüzbaşı Mahallesi Bayram Akkoç Caddesi oturan eşi Nadire Burhan merakla gelecek iyi bir haberi bekliyor.

Hamza Orhan

"DENİZLERDEKİ SON STAJIYDI"

Kaçırılan mürettebatın içerisinde bulunan Ordulu denizci Hamza Orhan’ın da denizlerdeki stajının son turu olduğu ve sonrasında aynı şirkette kaptan olarak göreve başlayacağı öğrenildi.

Hamza Orhan’ın, yine kendisi gibi denizci olan babası Sezai Orhan, yaşadıkları korku ve endişeyi İhlas Haber Ajansı muhabirine anlattı. Baba Sezai Orhan, “Oğlumla en son dün sabah görüştük. Bize, ‘yatmaya gidiyorum’ diyen bir mesaj gönderdi. Sonrasında da görüşmemiz yok. Zaten o görüşmeyi de mesaj olarak yaptık. Öncesinde de Nijerya’daydı, malı tahliye ettikten sonra kalkıyorlar ve yük alıp yola koyuluyorlar. Oradan da geçerken korsanlar tarafından alıkoyuluyorlar. Oğlum zaten devamlı o taraflarda çalışıyorlardı. Sürekli o taraflara gidiyorlardı. Son seferiydi, aybaşında da gelecekti. Oraya gideli de yaklaşık 4 buçuk ay oldu. Kendisi stajyerdi, ancak kaptan olarak devam edecekti” diye konuştu.

Kendisinin de denizci olduğunu hatırlatan baba Sezai Orhan, “Benim gitmediğim ülke çok azdır. Ben de o taraflardan çok geçtim. Gözümüzün önünde başka gemilerin korsanlar tarafından kaçırıldığını da gördük. Orası sıkıntılı bir bölge. Devlet büyüklerimizden isteğim, en yakın zamanda oğlumun ve diğer arkadaşlarının ailelerine kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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