Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kadın yolcu dolmuşu kan gölüne çevirdi | Kırıkkale haberleri | Son dakika haberleri

        Kadın yolcu dolmuşu kan gölüne çevirdi!

        Kırıkkale'de, dolmuşta yaşanan tartışmada 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın yolcu tartıştığı 20 yaşındaki A.E.'yi, maket bıçağıyla yaraladı. Kadın, polis ekiplerince gözaltına alınırken bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 07:21 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın yolcu dolmuşu kan gölüne çevirdi!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kırıkkale'de olay, Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        MAKET BIÇAĞINI ELİNE SAPLADI

        İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.'yi elinden yaraladı.

        KADIN GÖZALTINA ALINDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya'da fırtına, hortum ve sel felaketinin faturası 3 milyar TL

        Antalya'da son dönemde art arda yaşanan sel, hortum ve fırtına nedeniyle birçok bölgede özellikle sera alanlarında büyük zarar oluştu. 14 bin hektar alanda zarar meydana geldiğini belirten Ziraat Mühendisleri Antalya Şube Başkanı Ebru Kaçın, "Şu ana kadar hasar tespiti yapılan sera ve bahçelerdeki m...
        #Kırıkkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        E3 ülkelerinden ortak bildiri
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Borsada açığa satış kaldırıldı
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Geçici Liderlik Konseyi" görevine başladı
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Barça'nın eski yıldızı savaş başladı, Türkiye'ye kaçtı!
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Öldürülen üst düzey isimler
        Öldürülen üst düzey isimler
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        Hamaney nasıl öldürüldü?
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        Körfez ülkelerinde can ve mal kayıpları yaşandı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        İran'a yönelik saldırıda B-2'ler kullanıldı
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Donald Trump: İranlılar görüşmek istiyor
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        Fenerbahçe, Antalya'da yara aldı!
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?
        İran'a saldırılar küresel enerji akışını nasıl etkileyecek?