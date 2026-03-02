Kadın yolcu dolmuşu kan gölüne çevirdi!
Kırıkkale'de, dolmuşta yaşanan tartışmada 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın yolcu tartıştığı 20 yaşındaki A.E.'yi, maket bıçağıyla yaraladı. Kadın, polis ekiplerince gözaltına alınırken bıçaklanan genç hastaneye kaldırıldı
Giriş: 02.03.2026 - 07:21 Güncelleme:
Kırıkkale'de olay, Yeni Mahalle Millet Bulvarı üzerindeki Bağdat Köprüsü Dolmuş Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 43 yaşındaki E.Y. isimli kadın ile yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
MAKET BIÇAĞINI ELİNE SAPLADI
İHA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine kadın, yanında bulunan maket bıçağıyla 20 yaşındaki A.E.'yi elinden yaraladı.
KADIN GÖZALTINA ALINDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli kadın gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlem başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ