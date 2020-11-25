Kadına şiddete karşı farkındalık kampanyası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir” dedi.

İletişim Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya yönelik bir iletişim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda İletişim Başkanlığı tarafından Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası iş birliğinde hazırlanan filmlerde, toplumun bütün kesimleri kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmaya ve tavır almaya davet ediliyor.

Şiddete uğrayan kadınların mağduriyetlerini saklama sebepleri farklı olsa da atmaları gereken adımların aynı olduğuna işaret edilen filmlerde, şiddet karşısında susmaktan ve mağduriyetlerini saklamaktan vazgeçen kadınların sadece kendileri için değil tüm mağdurlar adına cesaret verici bir hareketi de başlatmış olacakları vurgulanıyor.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 25, 2020

Kadına şiddete meyilli erkeklerin konu alındığı serinin diğer filmlerinde ise sorunun temelinin gelir ve eğitim düzeyiyle ilgili olmadığı belirtilerek, kadına şiddetin onu destekleyen veya görmezden gelen çevreden güç aldığına dikkat çekiliyor.

Filmlerde, şiddet gösteren kişi her kim olursa olsun asla hoş görülmemesi, görmezden gelinmemesi ve bu insanlık suçuna karşı hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde şiddete uğrayan tüm kadınlarımıza sesleniyor, şiddet karşısında ‘susma’, yaşadıklarını ‘saklama’ diyoruz. Devletimiz, ilgili tüm kurumlarıyla kadına karşı şiddetle mücadele etmeye kararlılıkla devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ'NDEN İKİ YENİ ADIM

İçişleri Bakanlığı da, aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında 1 Ocak 2021'de iki yeni adımı hayata geçireceğini açıkladı.

Bakanlık tarafından, bu yıl 234 bin 815 polis ve jandarma personeline aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi. Ülke genelinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliği sayısı 1086'ya çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre göre, Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) 620 bin 829 kişi telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden bugüne kadar 48 bin 686 ihbar geldi. KADES ihbarlarına daha hızlı müdahale edilebilmesi için 963 adet yüksek performanslı motosiklet alındı.

KAYMAKAMLIKLARDA İZLEME BİRİMLERİ

Şiddet uygulayan şüpheliye yönelik önleyici tedbir kararı yüzde 70 arttı. Ülke genelinde valilikler ve kaymakamlıklarda aile içi ve kadına şiddetle mücadele kapsamında izleme birimleri oluşturuldu.

İKİ YENİ ADIM

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu güncellendi. 1 Ocak 2021'de kullanıma başlayacak yeni formlar sayesinde risk analizlerinin daha etkin yapılması sağlanacak.

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Olay Kayıt Formu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile anlık paylaşıma açıldı.

Yine Bakanlık bünyesinde 1000 kapasiteli Elektronik Kelepçe İzleme Merkezi kuruldu. Ocak 2021'de faaliyete geçirilmesi planlanan merkezle mevcut izleme kapasitesi daha da artırılacak ve teknoloji en üst seviyede kullanılarak kadınlara daha etkin koruma sağlanabilecek.

Bu uygulama sayesinde, şiddete uğrayan veya uğrama ihtimali bulunan daha fazla kadına ulaşılarak, ölüm veya yaralamayla sonuçlanabilecek birçok şiddet olayının önüne geçilebilecek.