Kahramanmaraş'ta deprem! 14 Ağustos Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi gündemi meşgul etmeye devam ediyor. 14 Ağustos tarihinde Kahramanmaraş Göksun'da meydana gelen depremin ardından son depremler listesi en çok araştırılan konular arasında yer aldı. İşte 14 Ağustos 2023 Pazartesi Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesi...
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları sebebiyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Son olarak Kahramanmaraş Göksun'da yaşanan depremin ardından gözler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesine çevrildi. Deprem olduğunu düşünen depremi hissedenler, "Deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, merkez üssü neresi?" gibi soruların yanıtını aramaya başladı. İşte 14 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!
Kahramanmaraş Göksun'da saat 17.56'da 2.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İZMİR URLA'dA KORKUTAN DEPREM!
AFAD verisi ile Ege Denizi İzmir Körfezi Urla'da saat 08:05'te 3.7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.