Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınabilmesi için çalışma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

AA'da yer alan habere göre Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalara jandarma ve güvenlik korucuları da destek veriyor.

4 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangına 5 helikopter, 8 arazöz ve iş makineleriyle müdahale edildiğini söyledi.

Şu ana kadar yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğünü anlatan Karartı, "Müdahalemiz devam ediyor. En kısa sürede kontrol altına almak istiyoruz." dedi.