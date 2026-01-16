Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama

        Kahramanmaraş'ta il genelinde düzenlenen narkotik operasyonunda metamfetamin, binlerce sentetik hap ve bonzai ile uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 39 kişi hakkında işlem yapılırken, 37 şüpheli tutuklandı, 2'si hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 12:02 Güncelleme: 16.01.2026 - 12:12
        Uyuşturucu operasyonu: 37 tutuklama
        Kahramanmaraş'ta eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 37 kişi tutuklandı.

        İHA'daki habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyon kapsamında 100,95 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 317 satışı yetkili makamların iznine tabi sentetik hap, 368 captagon hap, 58,82 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 3,13 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (AMG), 0,69 gram esrar maddesi ile 2 aseton ele geçirildi.

        37 KİŞİ TUTUKLANDI

        Operasyon kapsamında haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yapılan 39 şüpheliden 37’si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

