DHA

Adana'daki ölümlü trafik kazası, sabah saatlerinde, Sarıçam ilçesi Baklalı Caddesi'nde meydana geldi. Tarlasına gitmek yola çıkan Ahmet Kaysanık yönetimindeki otomobil, kavşakta sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir kamyonetle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün eşi Münevvet ile kızı Serpil Kaysanık ve kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

DHA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü Ahmet Kaysanık ile kardeşi Ömer Kaysanık ise yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve kızı ile kamyonet sürücüsünün cansız bedeni ise morga götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kaysanık ailesinin kazayı duyan yakınları da olay yerine gelip, uzun süre gözyaşı döktü. Soruşturma başlatılan kaza, güvenlik kamerasına da yansıdı.