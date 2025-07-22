Kalın'dan İYİ Parti'ye ziyaret
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret etti. Kalın, İYİ Parti lideri Dervişoğlu ile görüşüyor
Giriş: 22.07.2025 - 15:29 Güncelleme: 22.07.2025 - 15:29
MİT Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti'yi TBMM'deki grubunda ziyaret etti.
İHA'nın haberine göre Kalın ve beraberindeki heyet Terörsüz Türkiye çalışmaları hakkında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Grup Başkanvekilleri'ne bilgi verecek.
Kalın, dün de MHP, AK Parti ve DEM Parti'yi ziyaret etmişti.
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