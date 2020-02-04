İHA

Mersin'de, 26 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Çağrı Yıldız (26) ile 7 aylık hamile eşi ve eniştesi Ali Rıza Sandal (25) ile eşi ve 6 aylık çocuğu araçlarıyla misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdu. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir araç, kornaya basarak geçmek istedi.

5 KİŞİ KÜFÜR ETMEYE BAŞLADI



İHA'da yer alan habere göre hemen aracına geçerek yol vermek isteyen Ali Rıza Sandal'a, alkollü olduğu ileri sürülen 5 kişi, küfür etmeye başladı. Yol vermesine rağmen Sandal’a saldıran kişiler, tekme tokat vurmaya başladı.

FALÇATA, SOPA VE KÜREKLE SALDIRDILAR

Yanlarında bulunan falçata, sopa ile fırın dükkanının önündeki kürekle Sandal ve araya giren Çağrı Yıldız’a vuran gruptakiler, yüzünden, boynundan, kafasından, sırtından yaraladı.

İKİ KİŞİYE 200 DİKİŞ ATILDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler, şikayet üzerine emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan Yıldız ile Sandal ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



"EŞİM HAMİLE DEMEME RAĞMEN"

Çağrı Yıldız, gittikleri misafirlikten eve dönerken ekmek almak için fırının önünde durduklarını belirterek, "5 kişi araçtan indi. Direk küfür ederek, yol istediler. Yol vermeye çalıştığımız halde saldırmaya çalıştılar. Arabada ben, eniştem, kız kardeşim, 6 aylık bebekleri ile 7 aylık hamile eşim vardı. Eşim hamile dememe rağmen saldırdılar. Bu 5 kişi zaten alkollüydü.

"EŞİMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER"

Önce enişteme saldırdılar, sonra araya ben girdim. İtiş kalkış olduğu sırada eniştemi kesmeye başladılar. Daha sonra bana da falçata ile vurdular. Sonra eşimin üzerine yürüdüler. Fırının oradan kürek aldılar eşime vuracaklardı araya ben girdim, bana geldi. Bu kişiler yardımcı olmadan direk kaçtılar" dedi.





"YİNE OLSA YİNE YAPARIZ' DEMİŞLER"

Birçok yerlerinden yaralandıklarını söyleyen Yıldız, "Biz hastanedeyken onlarda gelmiş. Orada ’Yine olsa, yine yaparız. Ağabeyim gereken cezanızı kesti’ gibi kelimeler kullanmışlar. Biz bir gün sonra karakola giderek şikayetçi olduk. İfadelerimizde her şeyi anlattık. Ona rağmen bir şey yok, şahıslar ifadelerinin ardından bırakıldılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bunlar bugün bize, yarın başkasına yapacaklar. Hamile kadın, çocuk falan dinlemediler. Direk gözlerini karartmış bir şekilde, öldüresiye saldırdılar. Boğazımıza, kafamıza, yüzümüze kesik attılar. Bunların gereken cezalarını almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HALEN GECE UYUYAMIYORUM"

6 aylık bebeği bulunan Emine Sandal da, "Ne yapacağımı şaşırdım. Ardından eşim ile ağabeyimi kurtarmaya çalıştım. Araya ben de girdim. Gücümün yettiği kadarıyla montlarından çekmeye çalıştım ama gücüm yetmedi. Eşim ile ağabeyimi bıçakla kestiler. Çok kötüydü. Halen gece uyuyamıyorum. Aklımdan hiç çıkmıyorum. Onun şokuyla yaşıyorum. Yargıdan adalet istiyoruz. Saldırganlar dışarıda ellerine, kollarını sallayarak gezmesini istemiyoruz" diye konuştu.