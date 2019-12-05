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Kan dondurmuştu! Tahliyesini talep etti!

Rize’de geçtiğimiz temmuz ayında sokak ortasında Rabia T.'yi (19) feci şekilde darp edip bayıltan ve tutuklu olarak yargılanan sanık Besim Güngör (24),avukatı aracılığıyla tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddederek, Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi

sevgiliye şiddet
DHA

Rize'nin merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, 25 Temmuz tarihinde Rabia T. (19) isimli genç kız evine gitmek üzere oturduğu apartmana girdiği sırada kendisini apartmanın içerisinde bekleyen Besim Güngör'ün (24) saldırısına uğradı. Rabia T. bir anda kendisini apartmandan dışarıya atmak istedi fakat kendisini tutan Besim Güngör tarafından kaçmasına izin verilmeyerek sokak ortasında darp edildi.

ÖNCE BIRAKILDI SONRA TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan Besim Güngör tutuklama talebiyle çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına yansıyan darp anının haber olması ve sosyal medyada hızla paylaşılması üzerine harekete geçen Rize İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan genci 2 gün sonra yeniden gözaltına aldı. Güngör ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Kalkandere L tipi Cezaevi'ne gönderildi.

MAHKEMEDE ŞAŞIRTAN ÖNERİDE BULUNDU

Saldırgan Besim Güngör, Rabia T.’nin kendisi ile konuşmayı kabul etmemesi üzerine saldırıyı gerçekleştirdiğini ve yaptıklarından pişman olduğunu dile getirerek, “Olay günü kendisiyle konuşmak istedim ancak o benle konuşmak istemedi. Ben de bir anlık sinir ile kendime hakim olamayarak vurdum. Olayla ilgili pişmanım, şikayetten vazgeçme olursa kendisinden vazgeçmeyi kabul ediyorum, suçsuzum” ifadelerini kullanarak beraatını istedi. Mahkeme bu talebi reddetti.

İKİNCİ KEZ TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Eylül ayında görülen duruşmanın ardından tutuklu olarak yargılanan Besim Güngör (24),avukatı aracılığıyla bir kez daha tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddederek, Güngör'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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