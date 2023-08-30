Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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ANKARA’DA “SÜPER AY” GECEYİ AYDINLATTI

Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak görünen “Süper Ay” Ankara’da da gözlemlendi.