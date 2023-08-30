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        Haberler Yaşam Son dakika: Kanlı Ay büyüledi

        Kanlı Ay büyüledi

        Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlendiği "Mavi Ay" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Aynı ay içerisinde dolunay evresinin ikinci defa meydana gelmesi ile oluşan doğa olayı birçok şehirde ilgi ile izlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 08:45 Güncelleme: 30.08.2023 - 08:56
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        İstanbul'da, Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, 'Mavi Ay' gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

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        Gök bilimciler tarafından bir takvim ayında yaşanan ikinci Dolunay olarak; Mavi Ay şeklinde tanımlanan nadir doğa olayı, ilgi ile izlendi.

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        Çengelköy'de ayın eşsiz görüntüsünü izleyenler, o anları cep telefonu ile kaydetti.

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        Ay'ın İstanbul'un simgeleri ile buluştuğu anlarda ise eşsiz unutulmaz görüntüler ortaya çıktı.

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        Ağustos ayının ilk dolunayı 1 Ağustos'ta gerçekleşirken, 30 Ağustos'ta ortaya çıkan ikinci tam süper Ay, Mavi Ay olarak tanımlanıyor.

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        Bununla birlikte Mavi Ay aslında mavi renkte olmamakla birlikte bu terim, bir ay içinde ikinci bir dolunayı ifade ediyor.

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        Normalde süper Ay'lar ortalama bir dolunaydan yaklaşık yüzde 16 daha parlak ve yüzde 7 daha büyük görünüyor.

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        ANKARA’DA “SÜPER AY” GECEYİ AYDINLATTI

        Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak görünen “Süper Ay” Ankara’da da gözlemlendi.

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        Dünya’nın uydusu olan Ay’ın, yerberi (Ay’ın dünyaya en yakın noktası) konumunda görülmesi olayı “Süper Ay” Ankara’da da gözlemlendi.

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        Yaklaşık on dört ayda bir meydana gelen ve Ay’ın Dünya’ya en yakın noktada olması sebebiyle olduğundan daha parlak ve büyük görünen “Süper Ay” Başkent’te seyirlik manzara oluşturdu.

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        #kanlı ay
        #son dakika haberi
        #dolunay
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