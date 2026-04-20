        Kapıkule'de 33 milyonluk kaçak eşya yakalandı

        Kapıkule'de 33 milyonluk kaçak eşya yakalandı

        Ticaret Bakanlığı, "Kapıkule'de gerçekleştirilen operasyonda; elektronik sigara, sigara filtresi, oto parça, vitamin ve ilaç cinsi ürünlerden oluşan toplam 33 milyon 179 bin TL değerinde kaçak eşya yakalandı." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Kapıkule'de 33 milyonluk kaçak eşya yakalandı

        Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

        İHA'nın haberine göre Gümrükler Muhafaza ekiplerince 19 Nisan'da Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen TIR ve çekici risk kriterleri çerçevesinde kontrole tabi tutuldu.

        Yapılan detaylı aramada faturasız, belgesiz, gümrüğe beyan edilmeyen ve ticari miktar ve mahiyet arz eden 10 bin 400 adet elektronik sigara, 720 bin adet sigara filtresi, 84 adet oto parça, 215 kutu vitamin ve kişisel bakım ürünü, 2 bin 520 adet ilaç cinsi eşya olmak üzere çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi. Ele geçirilen söz konusu eşyaların gümrüklenmiş değerinin 33 milyon 179 bin lira olduğu tespit edildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğini korumak, haksız rekabetin önüne geçmek ve halk sağlığını tehdit eden kaçakçılıkla etkin mücadele etmek amacıyla çalışmalara kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

        Boya fabrikasında yangın! Patlamalar yaşandı!

        Başkentte bir boya fabrikasında yangın çıktı. Yangın sırasında fabrikada patlamalar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. (DHA)

