Bugün okullar tatil mi? Kar tatil haberleri peş peşe gelmeye başladı. Yurdun birçok kesiminde etkili olan kar yağışı eğitimi de olumsuz etkiledi. Bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. İşte 10 Ocak 2019 okulların kar tatili ilan edildiği iller ve ilçeler...

10 OCAK 2019 PERŞEMBE HANGİ İL VE İLÇE DE OKULLAR TATİL?

MARDİN, ELAZIĞ VE SİİRT'TE OKULLAR TATİL

Mardin'in Midyat, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerindeki tüm okullar ile Elazığ'ın Palu ve Karakoçan ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki 37 köy okulunda eğitime bir gün ara verildi.

Midyat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, aşırı don ve buzlanma nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı kırsal mahallelerdeki bütün okullarda 10 Ocak Perşembe eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da Palu ve Karakoçan ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime aynı gün ara verildiği belirtildi.

Bu kapsamnda, Palu'da 20 ve Karakoçan'da 17 köy okulunun da tatil edildiği ifade edildi.

Siirt'te ise Pervari Kaymakamlığı ve Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle her iki ilçe genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL

Aksaray'da devam eden kar yağışı, aşırı don ve buzlanma nedeniyle il genelinde okullar yarın tatil edildi.

Aksaray Valisi Ali Mantı, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Perşembe il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiğini belirtti.

Vali Mantı, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağını ifade etti.

NEVŞEHİR'DE OKULLAR TATİL

Nevşehir'de, merkeze bağlı belde ve köy okullarında eğitim ve öğretime, il genelinde ise taşımalı eğitime kar nedeniyle bir gün ara verildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, dün etkili olan yoğun kar yağışının ardından yaşanan buzlanma nedeniyle kent merkezine bağlı belde ve köylerdeki okullar ile il genelindeki taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edildi.

Hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, "Kar yağışının ortaya çıkardığı olumsuzlar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il merkezine bağlı belde ve köy okulları ile taşımalı eğitim yapılan okullar 10 Ocak 2019 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kendi imkanları ve toplu taşıma araçları ile belde ve köyden ilçeler ve kent merkezindeki okullara giden öğrenciler de idari izinli sayılacaktır. Ayrıca, tüm engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı belde, köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 1 gün tatil edildi.

Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yollarda meydana gelen buzlanma nedeniyle belde, köy okulları ve taşımalı eğitime 10 Ocak Perşembe günü bir gün süreyle tatil edilmiştir” denildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı belde ve köy okullarının yanı sıra taşımalı eğitim 10 Ocak Perşembe günü tatil dildi.

Ürgüp Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağan karın oluşturduğu olumsuz koşullar ve olası buzlanma tehlikesi nedeniyle Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi ve köy okullarındaki eğitim ve öğretim ile taşımalı eğitime 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süre ile ara verme kararı alınmıştır. Ayrıca kendi imkanlarıyla ve toplu taşıma ile ilçe merkezine ve köylerimizden gelen öğrencilerimiz istemeleri durumunda 10/01/2019 tarihinde geçerli olmak üzere 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı belde ve köylerde okullar tatil edildi.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından açıklamada, "Acıgöl ilçemiz köy yollarında görülen olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesine karşı taşımalı eğitim, belde ve köy okullarımızda eğitime 10.01.2019 tarihinde bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca tüm hamile ve engelli personel bir gün süreyle idari izinli sayılmıştır” ifadelerine yer verildi.

NİĞDE'DE OKULLAR TATİL

NİĞDE’de, aşırı buzlanma ve don nedeniyle bugün okullar tatil edildi. Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun buzlanma ve don olayı yaşanması dolayısıyla Niğde il genelinde 10 Ocak 2019 Perşembe günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, hamile ve engelli personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

BİTLİS HİZAN'DA OKULLAR TATİL

Bitlis'in Hizan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak perşembe günü okullar 1 gün tatil edildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve bağlı köylerde 10 Ocak Perşembe günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 10 Ocak perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" denildi.

ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP´TA OKULLAR TATİL

Şırnak'ı Beytüşşebap ilçesinde, kar nedeniyle eğitimde tatil yarın da sürecek. Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda yaşanan aksamalardan dolayı bugün eğitime ara verilirken, olumsuz havanın etkisinin sürmesi üzerine okullar yarın da tatil edildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı'ndan yapıla yazılı açıklamada, "Aşırı kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçemizdeki tüm ilk ve ortaöğretim okullarımızda eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2019 Perşembe günü bir gün ara verilmiş olup, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki hamile ve engelli kamu çalışanlarımız da idari izinli sayılacak" denildi.

KARS'TA OKULLAR TATİL

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bugün okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşullarının il genelinde etkili olması nedeniyle tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Öte yandan kentte 3 gündür etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle hem hava hem de kara ulaşımında aksamalar yaşanıyor.

Kar yağışı nedeniyle 111 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış’ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde eğitime 10 Ocak 2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL

Bingöl'de, aşırı buzlanma ve kar nedeniyle merkez ve 6 ilçede eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı buzlanma ve yoğun kar yağışının neden olduğu olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Solhan, Yayladere ve Yedisu ilçelerindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Genç ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki okulların yarın tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile çalışanların da yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

VAN'DA OKULLAR TATİL

Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve meteorolojinin verileri göz önünde bulundurularak ilk ve orta dereceli okulların, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile yarın tatil edildiğini belirtti.

Çaldıran Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşacak buzlanma nedeniyle öğrenci ve öğretmenlerin mağdur olmamaları için ilçedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın günü ara verildiği duyuruldu.

ADIYAMAN'DA OKULLAR TATİL

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle ilçede tüm okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın yaptığı açıklamada, “İlçemizde devam eden yoğun kar yaşı ve soğuk havadan dolayı don ve buzlanmaya karşı ilçe genelinde ki tüm okullarımız 10 Ocak Perşembe günü tatil edilmiştir” ifadelerini kullandı.

AĞRI'DA KAR TATİLİ HABERİ GELDİ

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim öğretime bugün ara verilecek.

Eleşkirt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi.

Yoğun tipi dolayısıyla yol açma çalışmalarının yapılamadığı bildirilen açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki okulların bugün için tatil edildiği duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

5 ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle perşembe günü okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışının ardından meydana gelen buzlanmalar ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Elbistan ilçelerinin tamamında Andırın ilçesinde ise Yeşilova bölgesindeki okullar ve Kastal Ortaokulu haricindeki tüm okullar 10 Ocak perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da 1 gün idari izinli sayılacak.

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