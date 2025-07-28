Karabük'te alevler yeniden yükseldi!

Merkeze bağlı Kahyalar köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...

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