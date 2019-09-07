Edinilen bilgiye göre kaza, Kastamonu-Karabük karayolu Bostanbükü mevkisinde meydana geldi. Berkay G. idaresindeki aracın yakıtı bitince yolda kaldı.

Çareyi aracı benzinliğe itmekte bulan sürücü, aracının dörtlü sinyallerini yakıp ilerlemeye çalıştı. Bu sırada Kastamonu'dan yola çıkan Mustafa Y; idaresindeki kamyoneti, önünde itilen araca durumu fark edemeyerek çarptı. İHA'nın haberine göre; aracı sağ şeritten ilerletmeye çalışan sürücü Berkay G. ile arkadaşı Esat Ş. kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Otomobilde bulunan diğer iki kişi ise aracın sağ tarafında bulundukları için kazadan yara almadan kurtuldu.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ancak vücutlarında kırıklar olduğu öğrenildi. Kamyonet sürücüsü ise olay yerinde bir süre yaşadığı şoku atlamadı. Sürücü, Kastamonu'dan yola çıktığını ve aracı Karabük'teki depoya götürdüğünü anlattı.

Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri yolu temizledi. Ulaşım ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Öte yandan ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.