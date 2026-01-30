Aydın'ın Karacasu ilçesinde 77 yaşındaki yaşlı adam evinin yakınında silahla başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

AV TÜFEĞİNİ ALARAK EVDEN ÇIKTI

Olay, Ataköy Mahallesi Kızılgöl mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası 77 yaşındaki Yaşar Dumanlar evinde bulunan tüfeği alarak evden çıktı. Kısa süre sonra silah sesini duyarak evden çıkan karısı Dumanlar'ı başından vurulmuş halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Dumanlar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Dumanlar'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Dumanlar'ın kendi silahı ile yaşamına son verdiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.