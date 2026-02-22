Canlı
        Son dakika: Karaman'da minibüsün çarpması ile 32 metre ileri fırlayan yaya hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Karaman'da minibüsün çarpması ile 32 metre ileri fırlayan yaya hayatını kaybetti

        Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen 57 yaşındaki Hasan Yılmaz'a minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle 32 metre savrulan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 11:15 Güncelleme:
        Minibüs kazası can aldı, 32 metre ileriye...

        Karaman'da yolun karşısına geçerken minibüsün çarpıp, 32 metre ileriye fırlattığı Hasan Yılmaz (57), kurtarılamadı.

        KARŞIYA GEÇMEK İSTEMİŞTİ

        DHA'nın haberine göre kaza; dün saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi Prof. Dr. Halil Cin Caddesi'nde meydana geldi. O.P. yönetimindeki minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Yılmaz'a çarptı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, bu sabah yaşamını yitirdi.

        TAM 32 METRE!

        Polisin yaptığı ölçümde, yaralı Yılmaz'ın çarpma noktasından 32 metre ileriye fırladığı kaydedildi.

        SÜRÜCÜNÜN İFADESİ ALINACAK

        Minibüsün sürücüsü O.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

