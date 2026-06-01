Karaman'da yalnız yaşayan 66 yaşındaki şahıs, evinde ölmüş halde bulundu.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İHA'daki habere göre olay; gece saat 23.30 sıralarında Karaman'da bulunan müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, avlu içerisinde bulunan evini kontrole gelen ev sahibi Ahmet Selçuk K., kiracısı Abdullah Şahin'in (66) evinin kapısının açık olduğunu fark etti.

Şahin’e seslendikten sonra ses alamayan ev sahibi içeri girdiğinde kiracısını yerde hareketsiz halde gördü. Bunun üzerine ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eve giren ekipler, Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından, Şahin'in cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlene bilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.