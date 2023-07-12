Karamollaoğlu ve Davutoğlu Saadet Partisi grubunda konuştu Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'teki ilk grup toplantısı gerçekleşti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konuşmasında KDV artışlarına ve İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösterirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Biden ile görüşebilmek için bu tavizler verildi" diye konuştu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Daha sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuşmasına başladı

Karamollaoğlu, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup kurmasından hepimiz memnuniyet duymaktayız. Siyaseti kişisel kazanç imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar. Bizim için siyasi makamlar kudret sahibi olmaya değil, adaleti hakim kılmaya ve millete hizmet etmeye bir araçtır" diyerek sözlerine başladı.

Saadet Partisi lideri, "Milli Görüşü gömlek zannedip çıkaranlar siyaseti ahlaklı yapmak gayretimizi kesinlikle anlayamazlar, kavrayamazlar. Seçimlerden bugüne kadar yapılanlara yapılmayanlara baktığımızda yalan ve iftirayla seçim kazanıyorlar, talanla ekonomi yönetiyorlar demekten kendimizi alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

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EKONOMİ ve DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ "İktidar milletin kasasına el atmaktan çekinmedi" diyen Karamollaoğlu, "MTV'nin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu, hayata geçirildi; KDV oranlarındaki artış vaatlerde yoktu ama artış yapıldı. 'Faizleri düşüreceğiz' demişlerdi, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük faiz artışını yaparak işe başladılar" ifadelerini kullandı. "15 Temmuz'un finansörü ilan ettikleri bir ülkeyi, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın finansörü olması için çalışıyorlar" diyen Karamollaoğlu, İsveç'in NATO üyeliği konusunda AB üyeliği mesajını değerlendirdi. Saadet Partisi lideri, "Her adımınız ve kararınızla Büyük Ortadoğu Projesi'ne destek veriyorsunuz. Bu en büyük tehdittir" ifadelerini kullanırken İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösterdi.