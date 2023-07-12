Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Karamollaoğlu ve Davutoğlu Saadet Partisi grubunda konuştu

        Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'teki ilk grup toplantısı gerçekleşti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu konuşmasında KDV artışlarına ve İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösterirken, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Biden ile görüşebilmek için bu tavizler verildi" diye konuştu

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 09:22
        İki lider tek grup
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin Meclis'teki grup toplantısında konuştu. Daha sonra Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu konuşmasına başladı

        Karamollaoğlu, "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin ortak grup kurmasından hepimiz memnuniyet duymaktayız. Siyaseti kişisel kazanç imkanı kabul edenler bizi anlayamazlar. Bizim için siyasi makamlar kudret sahibi olmaya değil, adaleti hakim kılmaya ve millete hizmet etmeye bir araçtır" diyerek sözlerine başladı.

        Saadet Partisi lideri, "Milli Görüşü gömlek zannedip çıkaranlar siyaseti ahlaklı yapmak gayretimizi kesinlikle anlayamazlar, kavrayamazlar. Seçimlerden bugüne kadar yapılanlara yapılmayanlara baktığımızda yalan ve iftirayla seçim kazanıyorlar, talanla ekonomi yönetiyorlar demekten kendimizi alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        EKONOMİ ve DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

        "İktidar milletin kasasına el atmaktan çekinmedi" diyen Karamollaoğlu, "MTV'nin iki kata çıkarılması vaatlerde yoktu, hayata geçirildi; KDV oranlarındaki artış vaatlerde yoktu ama artış yapıldı. 'Faizleri düşüreceğiz' demişlerdi, Cumhuriyet tarihinin tek seferdeki en büyük faiz artışını yaparak işe başladılar" ifadelerini kullandı.

        "15 Temmuz'un finansörü ilan ettikleri bir ülkeyi, şimdi Türkiye Yüzyılı'nın finansörü olması için çalışıyorlar" diyen Karamollaoğlu, İsveç'in NATO üyeliği konusunda AB üyeliği mesajını değerlendirdi. Saadet Partisi lideri, "Her adımınız ve kararınızla Büyük Ortadoğu Projesi'ne destek veriyorsunuz. Bu en büyük tehdittir" ifadelerini kullanırken İsveç'in NATO üyeliğine tepki gösterdi.

        DAVUTOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

        Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, "Çok çetin süreçlerden geçerek bugünlere geldik. Meclis'te Saadet Partisi'ni görmekten mutluluk duyuyorum" diye başladı.

        Bosna Hersek'in NATO üyeliğine değinen Davutoğlu, "En önemli konu bu olmalıdır. İsveç tehdit altındaysa Bosna Hersek de tehdit altındadır" diye konuştu.

        Seçim sürecini değerlendiren Gelecek Partisi lideri, "Devlet imkanlarını en hoyratça kullanıldığı bir seçim yaşadık. Toplumumuz karpuz gibi ortaya ikiye ayrılmış. Böyle bir kutuplaşmayı hiçbir ülke kaldıramaz. Gelecek ve Saadet Partisi olarak milleti bütünleştirmenin mücadelesini vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        Davutoğlu, "Seçim öncesinde bizi terörle işbirliği ile suçlamıştınız. Herhangi birimizin terör örgütüyle bağlantısını bulursanız çıkarın dosyaları, eğer yoksa her toplantıda size müfteri diye seslenmeye devam edeceğiz" dedi.

        NATO zirvesini değerlendiren Davutoğlu, "Biden ile görüşebilmek için bu tavizler verildi. Sayın Erdoğan'ın bundan sonraki hedefi Washington'da Biden ile görüşebilmektir. Ne tepki koydunuz Kur'an-ı Kerim'in yakılması hakkında?" diye konuştu.

        #Saadet Partisi
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Biden'dan Erdoğan paylaşımı: Bir araya gelmek harikaydı
        Prof. Görür'den Marmara depremi için bir uyarı daha
        Prof. Görür'den Marmara depremi için bir uyarı daha
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Biden - Sunak görüşmesinde dikkat çeken Türkiye detayı
        Maaşlara yüzde 41 zam yaptı
        Maaşlara yüzde 41 zam yaptı
        İşte Angelino operasyonu!
        İşte Angelino operasyonu!
        Orman yangınında yaralanan görevliden acı haber!
        Orman yangınında yaralanan görevliden acı haber!
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        Neden ayrılmak istiyor? İşte 4 madde
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        719 bin EYT’li “çalışmaya devam” dedi
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Avukatı darp eden polis aracında ölü bulundu
        Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
        Manson tarikatının üyesiydi: 53 yıl sonra tahliye edildi
        Kararını verdi!
        Kararını verdi!
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        Sıcaklıklar 4 derece artıyor!
        Polemiğin perde arkası
        Polemiğin perde arkası
        Yanardağ harekete geçti: Yetkililer uyardı!
        Yanardağ harekete geçti: Yetkililer uyardı!
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        İstanbul için uzmanından uyarı: Tehlikeli seviyeye indi
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Transfer Gündem: Üç Büyükler gaza bastı!
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        Dünyanın en sıcak yerlerinden biri! Termometreler 46'ya ulaştı
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        "50 liralık damacanada suyun maliyeti 1 lira"
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        Fenerbahçe yeni 10 numarasını buldu
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"
        "Türkiye araç çöplüğüne döner"