        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Kars buz tuttu: Termometreler -28i gösterdi! | Son dakika haberleri

        Kars buz tuttu: Termometreler -28i gösterdi!

        Doğu Anadolu Bölgesi'nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 09:45 Güncelleme: 03.01.2026 - 09:45
        Doğunun incisi -28 ile buz tuttu!
        Doğu Anadolu Bölgesi’nde dondurucu kış etkisini artırarak sürdürüyor. Serhat şehri Kars, yılın en soğuk gecelerinden birini yaşadı. Şehir merkezinde termometreler sıfırın altında 28 dereceyi gösterirken, dondurucu soğuk hayatı adeta durma noktasına getirdi.

        VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

        Kentte etkili olan şiddetli ayaz nedeniyle araçlarının üzerine vatandaşlar halı battaniye örterek soğuktan korurken, çok sayıda aracın da camları buz tuttu. Soğuk havada araçlarının camlarının buzunu temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

        'ARACIMIN CAMLARI BUZ TUTTU'

        Kars’ın çok soğuk olduğunu ifade eden Sedat Topçu, "Kars’a ticari amaçla ile gelmiştim. Kars’ın bu kadar soğuk olduğunu bilmiyordum. Aracımın camları buz tuttu. Onun temizliğini yapıyorum. Kars işte adıyla güzel, soğuk havalarla meşhur olan bir ilimiz, bu şekilde devam ediyoruz, soğuk memleket" dedi.

        TERMOMETRELER 1-28'İ GÖSTERDİ

        Öte yandan Kars’ta hava sıcaklığı gece sıfırın altında 32 derece ölçülürken, sabah erken saatlerde hava sıcaklığı termometrelerde sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan uyarıda soğuk havanın etkisini sürdüreceğine dikkat çekildi.

        #kars
