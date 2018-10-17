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Son dakika... Suudi yetkililer Kaşıkçı için konsolosluk konutuna geldi!

Son dakika... Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

17.10.2018 - 14:52 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolması olayıyla ilgili 11 Suudi yetkili, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna ait konuta geldi.

Suudi heyet inceleme yapmak üzere Suudi Arabistan Başkonsolosluğu konutuna geldi. 6 araçla gelen ekip konuta girdi. Heyetin girişini çekmek isteyen yerli ve yabancı basın mensuplarının görüntü almaya çalışmasını konsolosluk görevlileri engellemeye çalıştı. Aynı dakikalarda Suudi Arabistan Konsolosluğu'na da bir araç geldi. Bu araçtan ise inen 3 kişi konsolosluğa giriş yaptı. Bu kişilerin de aynı heyette olduğu iddia edildi. Türk heyet henüz konuta gelmedi. 

Kısa süre içerisinde terörle mücadele, asayip ve olay yeri inceleme ekiplerinin de konsolosluk konutuna ulaşması bekleniyor. Konutta, Başkonsolosluk binasında yapılan incelemeye benzer bir inceleme yapılması bekleniyor.

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