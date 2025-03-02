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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çiçek - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çiçek

        Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Kasımpaşaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Galatasaray yöneticilerini ağırladı ve müsabaka öncesi çiçek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 15:50 Güncelleme: 02.03.2025 - 15:52
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        Kasımpaşa'dan Galatasaray'a çiçek
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        Süper Lig'in 26. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadın’da oynanan Kasımpaşaspor-Galatasaray karşılaşması öncesi Kasımpaşa yöneticileri Antalyaspor yöneticilerini ağırladı.

        Kasımpaşaspor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Yüksel, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'e çiçek vererek başarılar diledi.

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