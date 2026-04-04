        Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor: 2-0

        Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor: 2-0

        Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında kaleci Gianniotis'in gol attığı maçta sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 27'ye çıkarttı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı

        Giriş: 04.04.2026 - 16:39 Güncelleme:
        Gianniotis kaleden kaleye attı!

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Zecorner Kayserispor'u 2-0 yendi.

        Stat: Recep Tayyip Erdoğan

        Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen

        Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Opoku), Cafu, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Ben Ouanes, Benedyczak (Dk. 85 Cenk Tosun)

        Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 60 Mendes), Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Tuci), Makarov (Dk. 70 Mane), Ait Bennasser, Benes (Dk. 60 Brenet), Cardoso, Chalov (Dk. 60 Furkan Soyalp), Onugkha

        Goller: Dk. 11 Benedyczak, Dk. 66 Gianniotis (Kasımpaşa)

        Kırmızı kart: Dk. 90 Cafu (Kasımpaşa)

        Sarı kartlar: Dk. 70 Ramazan Civelek, Dk. 73 Ait Bennaser (Zecorner Kayserispor), Dk. 73 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

        Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu konuk ekip Kayserispor yakaladı. Makarov ile gole yaklaşan konuk ekip, pozisyondan sonuç çıkartamadı.

        Ev sahibi Kasımpaşa 10’uncu dakikada öne geçti. Diabate’nin pasıyla topla buluşan Benedyczak, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

        KALECİ GIANNIOTIS GOL SEVİNCİ YAŞADI

        Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in 66’ncı dakikada attığı golle farkı 2’ye çıkarttı.

        Becao’nun pasıyla kendi ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Gianniotis’in yaptığı uzun vuruşta Kayserispor ceza alanında seken top önde olan kaleci Bilal’in üstünden ağlara gitti: 2-0.

        Kasımpaşa 89’uncu dakikada 10 kişi kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu Cafu, orta alanda Onugkha’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal ederek Cafu’yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bugün Ne Oldu? 3 Nisan 2026'nın haberleri: Yeni kentsel dönüşüm paketi, Mart enflasyonu, bedelli askerliğe zam

        Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DESTEK PAKETİBakan Murat Kurum, İstanbul'un Dünya Bankası destekli İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesine alındığını açıkladı. Acil dönüşmesi gereken konutlara 3 milyon TL'ye kadar destek, 180 aya va...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zelenskiy İstanbul'da
        Zelenskiy İstanbul'da
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD 23 yıl sonra ilk kez uçak kaybetti!
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        ABD Savunma Bakanı görevden alınacak mı?
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        Boğazlar, bombalar ve mesajlar
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Opet (CANLI)
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        Mustafa Bozbey tutuklandı
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        "İstanbul, Dubai'ye alternatif olabilir"
        Otelde kadın cesedi bulundu
        Otelde kadın cesedi bulundu
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        320 km'ye çıkıyor... Iğdır'da görüntülendi
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Okan Bayülgen'in programında Fred Çakmaktaş karmaşası
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Sarıyer'de mezarlıkta kanlı pusu! 2 ölü... Yeni gözaltılar var
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Dünyanın 'en dar' evini inşa etti!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Karadeniz'de kritik randevu!
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Kot pantolon nasıl ortaya çıktı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Özel halk otobüsü üst geçide çarptı: 5 ölü, 14 yaralı!
        Kaptan formayı giydirdi
        Kaptan formayı giydirdi
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Doğalgazda kademeli tarife devri
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!
        Türkiye dahil tüm dünyada yeni moda!