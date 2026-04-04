Gianniotis kaleden kaleye attı!

Bugün Ne Oldu? 3 Nisan 2026'nın haberleri: Yeni kentsel dönüşüm paketi, Mart enflasyonu, bedelli askerliğe zam

Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor...KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ DESTEK PAKETİBakan Murat Kurum, İstanbul'un Dünya Bankası destekli İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesine alındığını açıkladı. Acil dönüşmesi gereken konutlara 3 milyon TL'ye kadar destek, 180 aya varan vade ve aylık yüzde 0,69 oranla finansman sağlanacak. 500 bin sosyal konut projesinde İstanbul kurası ise 25 Nisan'da çekilecek.MART AYI ENFLASYONU AÇIKLANDITÜİK mart ayı enflasyonunu açıkladı. Aylık enflasyon yüzde 1.94, yıllık enflasyon yüzde 30.87 oldu. Yıllık enflasyona en yüksek katkı gıdadan, aylık enflasyona en yüksek katkı ise ulaştırmadan geldi. Mart ayının zam şampiyonu evcil hayvan ürünleri olurken, 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kirada tavan zam oranı yüzde 32,82 oldu.İRAN: KARA HAREKATINA HAZIRIZABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı ilk günden bu yana "bir kara harekatı da olur mu?" sorusu gündemde. Kulis haberlerinde ABD'nin bu yönde bir hazırlık içinde olduğu iddiaları gündeme geliyor. İran da son yaptığı açıklamada "Kara saldırısına hazırız" mesajı verdi. Tam bu esnada ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Randy George, görevden alındı. DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKIYORBu arada doğum iznini 24 haftaya çıkaran kanun teklifi TBMM Komisyonu'ndan geçti. SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ DÜZENLEMESİTeklif aynı zamanda, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini kısıtlayan düzenlemeyi de içeriyor. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'ndan geçtiğinde yasalaşacak.SOSYAL MEDYAYA KİMLİKLE GİRİŞAdalet Bakanı Akın Gürlek'in de bu konuda bir mesajı var; sosyal medyaya kimlikle girileceğini açıkladı. Gürlek "Bu konuda zaten sosyal medya sunucularıyla anlaştık. 3 aylık sürede herkes sosyal medyaya gerçek kimliği ile girmiş olacak" dedi.BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 416 BİN 361 LİRABedelli askerlik ücretini 335 bin liradan 416 bin 361 liraya çıkaracak mali torba kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Torba kanunla ortopedik engel oranı yüzde 40'ın üzerinde olan kişilerin ÖTV'siz araç alması da sağlanacak.LGS'NİN TARİHİ DEĞİŞTİMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Dünya Kupası'ndaki milli maç ile çakışan LGS'nin 13 Haziran Cumartesi gününe alındığını açıkladı.İBB DAVASINDA 18 TAHLİYEİBB davasında 15. duruşmada verilen ara kararla savcının talep ettiği 7 isimle birlikte toplam 18 sanık tahliye edildi. Dava pazartesi günü savunmaların alınmasıyla devam edecek. BOZBEY VE 56 ŞÜPHELİ ADLİYEDEYolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de aralarında bulunduğu 57 şüpheli adliyeye sevk edildi.MERT HAKAN YANDAŞ TAHLİYE EDİLDİFutbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ilk kez hâkim karşısına çıktı. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, eski Başkan Ali Koç, Teknik Direktör Tedesco ve birçok futbolcu destek için adliyeye geldi. Savcı, tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak göstererek tahliye talep etti; mahkeme Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen'in tahliyesine karar verdi.