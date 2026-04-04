Gianniotis kaleden kaleye attı!

Kasımpaşa - Zecorner Kayserispor: 2-0
Kasımpaşa, Süper Lig'in 28. haftasında kaleci Gianniotis'in gol attığı maçta sahasında Zecorner Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla puanını 27'ye çıkarttı. Kayserispor ise 23 puanda kaldı
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Opoku), Cafu, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Ben Ouanes, Benedyczak (Dk. 85 Cenk Tosun)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 60 Mendes), Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Tuci), Makarov (Dk. 70 Mane), Ait Bennasser, Benes (Dk. 60 Brenet), Cardoso, Chalov (Dk. 60 Furkan Soyalp), Onugkha
Goller: Dk. 11 Benedyczak, Dk. 66 Gianniotis (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cafu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 70 Ramazan Civelek, Dk. 73 Ait Bennaser (Zecorner Kayserispor), Dk. 73 Ben Ouanes (Kasımpaşa)
Karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonunu konuk ekip Kayserispor yakaladı. Makarov ile gole yaklaşan konuk ekip, pozisyondan sonuç çıkartamadı.
Ev sahibi Kasımpaşa 10’uncu dakikada öne geçti. Diabate’nin pasıyla topla buluşan Benedyczak, sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa’nın 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.
KALECİ GIANNIOTIS GOL SEVİNCİ YAŞADI
Kasımpaşa kalecisi Gianniotis’in 66’ncı dakikada attığı golle farkı 2’ye çıkarttı.
Becao’nun pasıyla kendi ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Gianniotis’in yaptığı uzun vuruşta Kayserispor ceza alanında seken top önde olan kaleci Bilal’in üstünden ağlara gitti: 2-0.
Kasımpaşa 89’uncu dakikada 10 kişi kaldı. Portekizli orta saha oyuncusu Cafu, orta alanda Onugkha’ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Mehmet Türkmen, sarı kartı iptal ederek Cafu’yu kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Kayserispor’u 2-0 mağlup etti.