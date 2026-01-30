Kayganlaşan yolda motosiklet ağaca böyle çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
Ankara Altındağ'da, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda motosikletinin kontrolünü kaybeden yabancı uyruklu kurye hayatını kaybetti
Ankara'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Irak uyruklu Tahir Al Cafer (18), beton bariyere ve ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kaza, sabah saatlerinde, Orhan Kemal Caddesi Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu önünde meydana geldi. Tahir Al Cafer yönetimindeki motosiklet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen sürücü Tahir Al Cafer, refüjdeki beton bariyere ve ağaca çarptı. Kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.