Gün Başlıyor - 28 Ocak 2026 (Trump:İran'a Yeni Donanma Yolda)

Trump ve Şara telefonda görüştü. Trump: İran'a yeni donanma yolda. İran'daki gösterilerde can kaybı arttı. Ilhan Omar'a saldırı düzenlendi. "Ice Komutanı Azledildi" iddiası. Rutte'den "ABD'siz Avrupa" çıkışı. İstanbul'da yasa dışı bahis vurgunu. Manisa'da apartman yangını. Starmer Macron ile alay et... Daha Fazla Göster Trump ve Şara telefonda görüştü. Trump: İran'a yeni donanma yolda. İran'daki gösterilerde can kaybı arttı. Ilhan Omar'a saldırı düzenlendi. "Ice Komutanı Azledildi" iddiası. Rutte'den "ABD'siz Avrupa" çıkışı. İstanbul'da yasa dışı bahis vurgunu. Manisa'da apartman yangını. Starmer Macron ile alay etti. Galatasaray Manchester City maçına hazır. Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün. DEM Parti'den CHP'ye Suriye ziyareti. Fransa'da sosyal medya yasağı. ABD'nin Maduro sonrası planı ne? Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu. Daha Az Göster