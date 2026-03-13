Canlı
        SON DAKİKA: Kayıp öğretmenden acı haber geldi | Balıkesir haberleri | Son dakika haberleri

        Kayıp öğretmenden acı haber geldi!

        Balıkesir'de, 7 Mart'tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen 66 yaşındaki Ahmet Baysal, sahilde hayatını kaybetmiş olarak bulundu. Baysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı

        Giriş: 13.03.2026 - 08:33
        Kayıp öğretmenden acı haber geldi!
        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 6 gündür kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), dün akşam saatlerinde Sahil Yenice köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde Baysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

