Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, yaklaşık 6 gündür kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66), dün akşam saatlerinde Sahil Yenice köyü yakınlarında deniz kıyısında hareketsiz halde bulundu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan kontrolde Baysal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Baysal’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.